Amichevoli estive, dove vedere Juve A – Juve B: diretta TV e streaming

Torna come ogni anno il tradizionale appuntamento di Villar Perosa tanto caro all’avvocato Agnelli, ecco dove vedere Juve A – Juve B in diretta TV e streaming.

La Juventus di Massimiliano Allegri torna dopo la tournè negli Stati Uniti in cui ha disputato alcune amichevoli di lusso, soprattutto contro Barcellona e Real Madrid. Diversi sono stati gli punti positivi, uno tra tutti la già buonissima vena di Angel Di Maria. L’argentino è apparso tra i più in forma, con lui alcuni giovani veramente interessanti. Purtroppo per i bianconeri c’è da registrare i pesanti infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie che dovranno saltare la prima parte di stagione.

Quella contro la Juventus Under 23 sarà un’amichevole in cui si darà spazio a tutti i componenti della rosa, permettendo il tradizionale incontro tra i calciatori bianconeri e i propri tifosi. Un momento voluto fortemente da Giovanni Agnelli e che continua come tradizione insindacabile della Juventus.

Juve A – Juve B, ecco dove vedere la gara di Villar Perosa

Juventus A-Juventus B si giocherà come da tradizione a Villar Perosa, in provincia di Torino, giovedi 4 agosto 2022: l’orario del calcio d’inizio deve ancora essere fissato. Ancora non si sa se la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming, sarà sicuramente possibile seguire la sfida in diretta testuale sul sito ufficiale della Juventus e attraverso i social della stessa società.