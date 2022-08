Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, Altetico Madrid-Juventus rischia di saltare per motivi di sicurezza. La tensione nella striscia di Gaza è tornata e con essa anche tanta paura.

Atletico Madrid-Juventus rischia di saltare per motivi di sicurezza

La sfida tra le due squadre, in amichevole, è prevista per domenica 7 agosto 2022 alle ore 20,45 allo Stadio Bloomfield. Per entrambi i club era l’ultimo test prima dell’avvio dei rispettivi campionati.

Nelle ultime ore, così come diramato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, una serie di missili sparati dall’esercito israeliano ha causato almeno otto vittime, tra le quali una bambina di cinque anni, e 44 feriti, bilancio diffuso dal ministero della Salute palestinese. Stando alle indiscrezioni non sarebbero gli unici missili.

L’annullamento della partita non è stato annunciato, ma il quotidiano sportivo spagnolo, Mundo Deportivo lancia l’allarme. Intanto la sfida di domani, per il momento, resta comunque in calendario, ma entrambe le squadre aspettano notizie certe. Aggiornamenti importanti arriveranno sicuramente nelle prossime ore.

I bianconeri hanno in programma il decollo dall’Aeroporto di Caselle nel primo pomeriggio di sabato dopo la seduta di allenamento mattutina alla Continassa. Di conseguenza una notizia certa potrebbe aversi già prima della partenza, in modo da annullare il decollo.