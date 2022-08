Il mercato è ancora aperto, per questa sessione estiva la chiusura è prevista per il primo settembre. Una parte interessante di questo calciomercato, la lunga lista dei svincolati, alcuni dei quali potrebbero arrivare in Serie A.

Calciomercato, la lunga lista dei svincolati

L’ultimo ad aver trovato “casa” è l’ex Torino Nicolas Nkoulou, passato all’Aris Salonicco. In realtà, in Italia ed Europa, i giocatori svincolati, a parametro zero, sono tanti, tutti pronti a firmare un nuovo contratto e ripartire verso interessanti avventure. Alcuni stranieri sono nel mirino di diverse squadre di Serie A, dove potrebbero ripartire da capo e diventarne protagonisti. Ecco di chi si tratta.

Lo svincolato più desiderato, che ancora non trova dimora, è sicuramente Andrea Belotti. Attualmente al Torino, 28 anni, valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro. L’interesse maggiore lo ha avuto la Roma.

Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim, 27 anni, 16 milioni di euro; finito anche lui nel mirino dei giallorossi. Jason Denayer difensore del Lione è un altro svincolato, 27 anni con un valore di 14 milioni di euro.

Adnan Januzaj, ala offensiva del Real Sociedad, 27 anni, valore di 12 milioni di euro. C’è poi Serge Aurier, terzino 29enne del Villarreal, con un valore di mercato intorno ai 10 milioni di euro. Dal Borussia Dortmund potrebbe partire Dan-Axel Zagadou, difensore, 23 anni, valore 9 milioni di euro. Edinson Cavani, molto conosciuto in Italia per il suo grande passato a Napoli, attualmente dello United, ha 35 anni e un valore di 4 milioni di euro, svincolato. Un terzino di tutto rispetto senza una squadra, è Marcelo del Real Madrid, 34 anni e un valore di 3 milioni di euro.

La lista completa dei svincolati

– Xeka, Lille, centrocampista, 27 anni, 9 milioni di euro

– Djibril Sidibè, Monaco, terzino, 30 anni, 8 milioni di euro

– Jhon Anthony Brooks, Wolfsburg, difensore, 29 anni, 7 milioni di euro

– Willian, Corinthians, ala offensiva, 34 anni, 4 milioni di euro

– Diego Costa, Atletico Mineiro, attaccante, 33 anni, 4 milioni di euro

– Keita Baldé, Cagliari, attaccante, 27 anni, 3 milioni di euro

– Juan Mata, Manchester United, trequartista, 34 anni, 2,5 milioni di euro

– Denis Cheryshev, Valencia, ala offensiva, 31 anni, 2,5 milioni di euro

– Eliaquim Mangala, Saint-Etienne, difensore, 31 anni, 1,8 milioni di euro

– Hatem Ben Arfa, Lille, trequartista, 35 anni, 1,5 milioni di euro

– Felipe Caicedo, Inter (in prestito al Genoa) attaccante, 33 anni, 1,5 milioni di euro

– Faouzi Ghoulam, Napoli, terzino, 31 anni, 1,4 milioni di euro

– Kevin Malcuit, Napoli, terzino, 31 anni, 1 milione di euro

– Adem Ljacic, Besiktas, trequartista, 30 anni, 1 milione di euro

– Gaston Ramirez, Monza, trequartista, 31 anni, 900mila euro

– Andrea Poli, Antalyaspor, centrocampista, 32 anni, 650mila euro

– Sebastian Giovinco, Sampdoria, attaccante, 35 anni, 500mila euro