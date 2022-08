Chelsea su Leao, sicuramente non è una notizia nuova in questo mercato estivo. Che i blues siano interessati al portoghese è risaputo, e ci proveranno fino alla fine della sessione estiva. A riportare la “brutta” notizia ai tifosi rossoneri è il Times.

Chelsea su Leao, il Milan prova a non cedere: ma l’operazione è “quasi” impossibile

In Inghilterra non badano a spese, soprattutto alcuni club, Chelsea incluso. Il club londinese ha puntato il giovane numero 17 del Milan e non ha intenzione di mollare. L’affondo finale, così come riportato dagli inglesi, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ma per quanto il club abbia disponibilità economica ed interesse, l’operazione sembra impossibile, almeno per com’è riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Per portare via Leao da Milano sono necessari almeno 150 milioni di euro. Rafa deve pagare 16.5 milioni allo Sporting Lisbona per la scissione unilaterale del contratto per il passaggio al Lille. Quest’ultimo ha diritto al 15% sulla rivendita, così come scritto nel contratto stipulato con i rossoneri. Per concludere, Rafa ha due procure: Jorge Mendes e un avvocato, amico, del padre. Le spese con le procure si aggirano intorno ai 35 milioni di euro. A questo andrebbe aggiunto il prezzo del giocatore, arrivando alla somma di 150 milioni di euro. Somma simile alla clausola che aveva Leao, che però è scaduta a metà del 2022.

La cifra sembra davvero alta, quasi impossibile, questo renderebbe l’idea dei blues difficile da mettere in pratica.