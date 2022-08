Calciomercato Lecce: Corvino scatenato, ecco chi potrebbe arrivare dal Torino per il reparto offensivo

Il Lecce è davvero scatenato in questo calciomercato estivo, dopo aver operato in maniera fortissima sul reparto difensivo, stavolta Corvino si sta dedicando al completamento del reparto offensivo. Si tratta l’arrivo di Simone Verdi dal Torino. Questa è l’ultima novità di calciomercato fronte Lecce. Simone Verdi è un giocatore super nelle palle inattive, un calciatore in grado di spezzare gli equilibri in mezzo al campo e che lo scorso anno a Salerno ha davvero fatto la differenza. E il Lecce si sta fiondando a capofitto verso questa opportunità.

Verdi potrebbe approdare alla corte di Baroni

Baroni come si potrebbe evincere dalla foto indica la strada verso la salvezza, quella che gli sta spianando Corvino con questo sontuoso calciomercato, che non è ancora finito. Manca qualcosa che faccia da raccordo tra il centrocampo e l’attacco e quel qualcosa ha un nome e un cognome: Simone Verdi. Il Torino non lo calcola più come un suo giocatore e il Lecce vuole approfittarne cercando di battere la concorrenza agguerrita di Salernitana, Bologna e Verona. Verdi è un giocatore classe 1992 che in carriera ha militato in squadre come Napoli, Bologna, Torino e in ultimo Salernitana dove ha messo a segno il miracolo salvezza. Lecce lo aspetta con piacere.