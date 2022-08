Novità interessanti sul fronte del Calciomercato Milan, i rossoneri si contendono un centrocampista con l’Atalanta nell’ultima settimana di mercato. Si tratta di Aster Vranchx, 19enne belga in forza al Wolfsburg.

Calciomercato Milan, i rossoneri si contendono un centrocampista con l’Atalanta: Vranchx

Il club tedesco ha messo in vendita il belga da pochi giorni, e subito si sono fiondate diverse società per aggiudicarsi il giovane talento. La verità è che l’obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero rimane Jean Onana del Bordeaux. Ciononostante se non dovesse andare in porto la trattativa con il club francese, il piano b sarebbe proprio Aster Vranckx.

A mettere i bastoni tra le ruote ai Diavolo è l’Atalanta. I bergamaschi hanno già avanzato richiesta e offerta al Wolfsburg per aggiudicarsi il centrocampista centrale. Il Milan potrebbe portarlo in rossonero con un prestito con diritto di riscatto. La Dea, dopo aver chiesto l’ex del Malines con un prestito con diritto di riscatto, ha avanzato una nuova offerta. La prossima settimana sarà decisiva per il giocatore che sceglierà per il suo futuro. Sicuramente lascerà la Germania, in quanto, così come ha dichiarato l’ad dei Lupi, il belga non è contento dello spazio che i tedeschi gli hanno riservato.