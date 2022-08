Un siparietto spiacevole tra due italiani in Turchia: a fare il giro del mondo in poco tempo è la lite tra Balotelli e Montella. Entrambi fanno parte dell’Adana Derirspor (attaccante e allenatore), e, al termine della gara contro l’Umraniye, vinta per 1-0 dall’Adana e il momentaneo secondo posto in classifica, è scoppiato il parapiglia.

Lite tra Balotelli e Montella

Ancora è difficile capire i motivi della discussione, anche se dalle immagini riprese all’interno dello Yeni Adana Stadium, si vede l’ex tecnico della Fiorentina scattare come una molla dopo una frase (o un gesto inopportuno) del suo centravanti, Super Mario. Il tecnico napoletano è stato trattenuto con non poca fatica da alcuni componenti del suo staff.

Montella sembrava parecchio arrabbiato con l’ex attaccante di Manchester City, Milan e Inter, che poi si è allontanato senza proseguire la discussione. Sicuramente, azni si spera, che i due avranno avuto modo di chiarire già negli spogliatoi, anche perché l’Adana sta andando davvero forte e sarebbe un peccato rovinare tutto proprio adesso. Una discussione che poteva finire nella rissa e con lo scontro fisico. Grazie allo staff che ha provveduto a contenere il tecnico, tutto si è placato in pochi istanti, evitando così il peggio.