Calciomercato Roma: colpo Bailly, affare in chiusura

I colpi della Roma in vista della prossima stagione non si fermano a Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Il club giallorosso potrebbe chiudere per un altro importante profilo: si tratta di Eric Bailly, difensore classe ’94 attualmente di proprietà del Manchester United.

Calciomercato Roma: i dettagli della trattativa per Bailly

Secondo il The Sun la trattativa tra la Roma e il Manchester United è alle battute finali. Nei giorni scorsi l’ex Villareal sembrava vicino al ritorno in Spagna ma al momento la Roma è la pista più accreditata. Il difensore è un pupillo di Mourinho, insieme allo Special One e Smalling ha vinto l’Europa League nel 2017.

La trattativa con il Manchester United è ai dettagli per il difensore centrale classe 1994 e si dovrebbe chiudere nelle prossime ore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Stesse formula e cifra pattuite con il Paris Saint-Germain per il centrocampista olandese.

Bailly ha collezionato in totale con la maglia del Manchester United 113 presenze, 1 gol realizzato, per lui in bacheca anche una Europa League, una Coppa di Lega ed una Community Shield.