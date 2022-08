Calciomercato Roma: si conclude una operazione in uscita da applausi

Non solo operazioni in entrata in questo calciomercato per la Roma, si è conclusa da poco una cessione da applausi, quella di Felix Afena-Gyan alla Cremonese. L’attaccante esterno giallorosso classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo. Nelle casse della Roma andranno ben 9 milioni di euro, se non è una operazione da applausi questa! Felix Afena-Gyan aveva esordito e meravigliato un pò tutti nella società giallorossa lo scorso anno, totalizzando 21 presenze e 2 reti. Rimasto ai margini del progetto Mourinho ha preferito cambiare aria e la Roma non ha opposto resistenza.

Felix Afena-Gyan saluta la Roma

Ultimo periodo non proprio idilliaco quello tra Felix Afena-Gyan e la Roma. Additato da alcuni tifosi come pietra dello scandalo per l’infortunio occorso a Wijnaldum dopo uno scontro subito proprio da Felix e messo ai margini dello schieramento tattico di Mourinho, ha deciso di cambiare casacca. La Cremonese flirtava con il giocatore da parecchi mesi e finalmente ha trovato l’intesa. Il costo dell’operazione è stato esoso per il club neopromosso che punta tantissimo sulle sue qualità. D’altro canto la Roma incassa ben 9 milioni di euro e vedremo se li investirà nuovamente sul mercato per il sostituto di Wijnaldum o meno. Entrambe le società sono soddisfatte della conclusione di questo affare.