Calciomercato Salernitana: trattativa con un big in corso, i tifosi sognano

La Salernitana sta trattando un big di centrocampo, un giocatore esperto e che farebbe la differenza sulla fascia di competenza. Stiamo parlando di Antonio Candreva, attualmente in forza alla Sampdoria ma molto vicino alla società granata che lo accoglierebbe a braccia aperte. Sembrerebbe esserci l’accordo preliminare sia con il giocatore che con la Sampdoria, vedremo se la situazione si concretizzerà a breve, cosa auspicata dai tifosi della Salernitana ed assolutamente possibile.

Candreva vicinissimo all’accordo con la Salernitana

Antonio Candreva, giocatore classe 1987 è attualmente in forza alla Sampdoria, ma a breve potrebbe vestire la maglia granata della Salernitana. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti assoluti della Sampdoria, sintomo che il giocatore è ancora in forma e motivato. Mister Nicola lo ha cercato e lo aspetta a Salerno per avere quel giocatore di fascia e di esperienza in più in rosa. Candreva ha una carriera di altissimo livello ed ha militato in quasi tutte le big del calcio italiano come Juventus, Inter e Lazio. La trattativa tra la Salernitana e la Sampdoria è in fase avanzata e filtra ottimismo su una chiusura a brevissimo termine, addirittura entro 48 ore. I tifosi della Salernitana sognano questo acquisto che come evidenziato potrebbe arrivare prima dell’avvio del campionato.