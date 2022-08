Calciomercato Torino: si concretizza il ritorno del centrocampista voluto da Juric

Dopo averlo inseguito per tutto il calciomercato estivo, proprio agli sgoccioli si sta per concretizzare il ritorno del forte centrocampista cercato e voluto da mister Juric. Ritorna al Torino in prestito con obbligo di riscatto Dennis Praet, 28enne centrocampista belga. Trattativa andata a buon fine con buona pace di tutti, tranne del Leicester che ha cercato di opporre resistenza al trasferimento, ma la volontà del giocatore e il pressing del Torino hanno fatto la differenza e Praet tornerà a vestire la maglia granata.

I dettagli dell’operazione Praet-Torino

Dennis Praet torna al Torino e Juric gongola. Lo ha cercato con insistenza da inizio calciomercato e alla fine lo otterrà, salvo clamorosi imprevisti. Il Leicester ha aperto alla trattativa e il Torino si è inserito, valutazione finale del giocatore che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Praet ha giocato già 24 partite con la maglia granata segando 2 gol e fornendo 2 assist. Il trequartista sarà l’ultimo acquisto della stagione e siamo sicuri avrà un ruolo fondamentale in un Torino in ascesa che con questa ciliegina sulla torta potrebbe davvero volare. Questo acquisto potrebbe definitivamente mettere fine anche al diverbio tra il la società e Juric avuto qualche settimana fa proprio riguardante il mercato.