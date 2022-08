Ci risiamo, ancora problemi per la Vecchia Signora: Juve-Fair Play Finanziario, ecco il nuovo grattacapo per la società. Intanto la Uefa è pronta a sanzionare il club piemontese per gli acquisti degli ultimi 3 anni. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano inglese, Times.

Juve-Fair Play Finanziario: la Uefa è pronta a sanzionare i bianconeri

Non solo la Juventus, il Times ha pubblicato una lista di 20 club che verranno sanzionati per il Fair Play Finanziario per il mancato rispetto dei parametri di bilancio negli anni 2020/21 e 2021/22. A differenza delle altre società, la posizione dei bianconeri è più complicata, in considerazione anche della battaglia legale ancora in atto per la Super Lega. I torinesi, infatti, si rifiuterebbero di entrare in una negoziazione con la Uefa per ridurre l’entità delle sanzioni.

I rischi per le società che vanno incontro al FPF sono delle sanzioni, che variano a seconda delle azioni del club sul mercato e anche delle restrizioni legate agli acquisti futuri. La lista delle sanzioni verrà pubblicata il mese prossimo. A settembre i club coinvolti verranno aggiornati sulle restrizioni che dovranno rispettare.

Nella lista Uefa, dei club che verranno sanzionati, ci sono altre due società italiane: Inter e Roma. I due club, a differenza della Juve, subiranno sanzioni soltanto per la stagione 202o/21.