Coppa Italia, dove vedere Cremonese-Ternana streaming gratis e diretta TV

Lunedì 8 agosto, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno di Coppa Italia, trentaduesimi di finale, tra Cremonese-Ternana. Le due compagini, guidate da Massimiliano Alvini e da Cristiano Lucarelli, si sfideranno allo stadio Paolo Mazza di Cremona.

Coppa Italia, Cremonese-Ternana: la presentazione del match

La Cremonese, neopromossa in Serie A, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due amichevoli estive disputate. In particolare, i lombardi hanno perso per 4-3 contro il Verona ed hanno vinto per 3-1 contro il Crema lo scorso 31 luglio. La Ternana, compagine di Serie B, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. Gli umbri, infatti, hanno vinto per 4-0 contro il Montevarchi ed hanno perso per 3-2 contro il Frosinone.

Cremonese-Ternana streaming GRATIS e diretta TV

La partita Cremonese-Ternana in programma lunedì 8 agosto alle ore 21:00, gara valida per il primo turno di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro Mediaset sul Canale 20. Inoltre, per seguire Cremonese-Ternana in diretta streaming sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity, accedendo con smartphone e tablet all’app o al sito ufficiale se si effettua l’accesso con pc o notebook. Sarà possibile seguire il match di Ferrara anche collegandosi al sito di Sportmediaset.