Dove vedere Arsenal-Leicester, streaming e diretta Tv: Sky o DAZN?

PREMIER LEAGUE – DOVE VEDERE ARSENAL-LEICESTER

La seconda giornata di Premier League prevede il match Arsenal-Leicester. Le due squadre si affronteranno all’Emirates Stadium sabato 13 agosto 2022 alle ore 16. Arbitro della gara D. England.

L’Arsenal ha iniziato bene la stagione, con una vittoria in trasferta contro il Crystal Palace (2-0). Nell’ultima stagione i gunners hanno vinto entrambe le gare, sperano di ripetersi anche quest’anno. Grande attesa tra squadra e tifosi di vedere il primo sigillo in porta del neo-acquisto Gabriel Jesus.

Il Leicester ha esordito in casa contro il Brentford, pareggiando 2-2. Le foxes sperano di fare meglio contro l’Arsenal anche se i precedenti non sono dalla propria parte, anche perché non perde da 6 incontri. Atteso il primo gol stagionale di James Vardi, l’attaccante principale delle foxes proverà a trascinare la squadra alla vittoria.

I 33 precedenti tra Arsenal-Leicester sono finiti con 20 vittorie dei gunners, 5 dei foxes e 8 pareggi.

Dove vedere Arsenal-Leicester

La sfida Arsenal-Leicester di sabato 13 agosto 2022 alle ore 16 non verrà trasmessa in diretta su Sky, che offre anche quest’anno la visione di 5 partite per giornata della stagione 2022/2023 di Premier League ma che non ha in programmazione il match tra Arsenal e Leicester. Non sará nemmeno possibile seguire il match in diretta streaming.

Probabili formazioni

Formazione Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale, Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Xhaka, Partey, Martinelli, Odegaard, Saka, Jesus.

Formazione Leicester (3-5-1-1): Ward, Fofana, Evans, Amartey, Castagne, Tielemans, Ndidi, Dewsbury-Hall, Justin, Maddison, Vardy.