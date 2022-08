Premier League, dove vedere Liverpool-Crystal Palace: Sky o DAZN?

PREMIER LEAGUE – DOVE VEDERE LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE

La Premier League si appresta a giocare già la seconda giornata di campionato, dove il Liverpool di Klopp attende il Crystal Palace. La sfida all’Anfield si giocherà lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21, match guidato da P. Tierney.

Il Liverpool ha iniziato il campionato con un pareggio rimediato contro il Fulham. Un inizio non dei migliori per Klopp ed i suoi uomini che proveranno a rifarsi contro la squadra delle Aquile.

Il Crystal Palace arriva da una brutta sconfitta rimediata in casa propria contro l’Arsenal (2-0). Un avviso poco felice per le Aquile che cercheranno di strappare almeno un punto ai Reds, anche se non sarà facile.

I precedenti tra i Reds e le Acquile sono 10, tutti vinti dal Liverpool.

Premier League, dove vedere Liverpool-Crystal Palace

La gara Liverpool-Crystal Palace di lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21 sarà trasmessa sui canali di Sky, precisamente su Sky Sport Football (Canale 203).

La partita all’Anfiel potrà essere seguita anche attraverso SkyGo attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.