DOVE VEDERE ATALANTA-TORINO – SERIE A –

La quarta giornata di Serie A è il primo infrasettimanale della stagione e prevede la sfida Atalanta-Torino. La gara verrà disputata giovedì 1 settembre 2022 alle ore 20.45 al Gewiss Stadium e sarà arbitrata da Di Bello.

L’Atalanta di Gasperini dopo l’importante pareggio ottenuto contro i Campioni d’Italia, ha strappato via tre punti in casa del Verona. Vola alto la Dea (+7 punti in classifica) che dopo 3 gare ha ottenuto già due vittorie e un pareggio. Djimsiti, Muratore e Palomino non saranno a disposizione dell’allenatore per il match contro i granata.

Il Torino ha iniziato alla grande il campionato, nelle prime tre gare ha ottenuto due successi (Monza e Cremonese) ed un pareggio non di poco contro (0-0) contro la Lazio all’Olimpico. Ivan Juric dovrà fare a meno di alcuni infortunati: Fares, Zima e Miranchuck.

Dove vedere Atalanta-Torino

La sfida in scena al Gewiss Stadium giovedì 1 settembre 2022 alle ore 20.45 verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti).Il match si potrà seguire scaricando l’app su smart tv compatibile o in alternativa su console di gioco come Xbox e PlayStation. Sarà possibile scaricarla anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Gli abbonati a Sky e DAZN che hanno attivato il servizio ZONA DAZN potranno seguire la partita anche sul canale 214 di Sky.

Infine, in diretta streaming, Gli abbonati a DAZN potranno seguire la gara di Bergamo anche in diretta streaming: è necessario collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l’app su smartphone e tablet.