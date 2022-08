Dove vedere Bayern Monaco-Wolfsburg, streaming e diretta Tv: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-WOLFSBURG – BUDESLIGA –

La seconda giornata di Bundesliga prevede un match interessante: Bayern Monaco-Wolfsburg. Le due formazioni si sfideranno all’Allianz Arena domenica 14 agosto 2022 alle ore 17.30.

Il Bayern Monaco ha iniziato il campionato col botto: 6-1 contro il Francoforte in trasferta. I campioni tedeschi si apprestano a giocare un’altra grande stagione da protagonisti.

Il Wolfsburg arriva da un pareggio contro il Werder Brema sul proprio campo di gioco. Un esordio amaro che proverà a migliorare nella seconda uscita contro i bavaresi.

I precedenti tra Bayern Monaco e Wolfsburg sono 50: 39 vittorie per i bavaresi, 7 pareggi e 4 vittorie per i Lupi.

Dove vedere Bayern Monaco-Wolfsburg

La sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco-Wolfsburg si giocherà domenica 14 agosto 2022 alle ore 17.30 e verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Action (numero 206 del satellite).

Il match tedesco è visibile anche in diretta streaming tramite SkyGO, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili. Per vedere la partita su tablet, smartphone, iPhone e iPad occorrerà precedentemente scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Infine, c’è anche il servizio streaming e on demand di Sky, NOW, per vedere la partita.

Probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, Upamecano, L. Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; T. Müller, Musiala; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Baku, Lacroix, Bornauw, van de Ven; Arnold, Svanberg; Wimmer, Brekalo, Marmoush; Nmecha. All. N. Kovac