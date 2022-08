DOVE VEDERE BENFICA-DINAMO KIEV – Playoff Champions L. –

L’ultimo turno del ritorno dei play-off tra Benfica-Dinamo Kiev si gioca martedì 23 agosto alle ore 21 allo Stadio Da Luz di Lisbona. Il match verrà gestito dall’arbitro C. Turpin.

La sfida riprende dal 2-0 dell’andata, gara vinta dai portoghesi in trasferta, gol di Gilberto e Ramos.

Il Benfica ha iniziato la nuova stagione a gonfie vele, non solo durante i preliminari di Champions League, anche in campionato, dove ha giocato 2 gare, ha ottenuto 2 vittorie. La formazione di Robert Schmidt proverà a continuare sulla stessa linea anche la gara di questa sera per tornare a giocare l’ambita coppa dalle lunghe orecchie.

La Dinamo Kiev dopo gli ottimi risultati precedenti, non è riuscita a tenere testa ai portoghesi. Per giocare la Champions League, edizione 2022/23 dovranno provare a fare l’impresa a Lisbona. Non sarà facile, ma la formazione di Lucesco è pronta a tutto.

I precedenti tra Benfica-Dinamo Kiev sono 5: 4 vittorie per i portoghesi ed un pareggio.

Dove vedere Benfica-Dinamo Kiev

La partita Benfica-Dinamo Kiev, con calcio d’inizio alle 21:00 di martedì 23 agosto, sarà visibile gratis e in chiaro in diretta su Mediaset: in tv su Italia 1 (canale disponibile su digitale terrestre, Tivusat e al numero 106 del decoder Sky) e in streaming sul servizio Mediaset Infinity e sul sito www.sportmediaset.it

Ovviamente il match di Champions League si potrà seguire su Sky Sport. La sfida tra Benfica e Dinamo Kiev sarà visibile integralmente in diretta su Sky Sport Football e sul canale 252 del decoder Sky, mentre su Sky Sport Uno e 251 andrà in onda la diretta gol dei match di serata. Live streaming di Sky disponibile sul servizio Sky Go e sulla piattaforma NOW.