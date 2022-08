DOVE VEDERE BOURNEMOUTH-ARSENAL – PREMIER LEAGUE –

La terza giornata di Premier League prevede il match tra Bournemouth-Arsenal, sabato 20 agosto 2022 alle ore 18.30. L’arbitro che gestirà la gara sarà C. Pawsons

Il Bournemouth arriva da una brutta sconfitta subita contro il Manchester City (4-0). Nella gara di esordio di campionato gli uomini di Scott Parker hanno vinto per 2-0 contro l’Aston Villa. Il tecnico non avrà a disposizione Fredericks, Brooks e Rothwell, tutti e tre per infortunio. In dubbio Solanke.

L’Arsenal arriva alla terza di campionato a punteggio pieno (6 punti), vittoria contro il Crystal Palace all’esordio (2-0) e contro il Leicester nella seconda giornata (4-2). L’Arsenal non ha perso contro il Bournemouth nei loro ultimi 5 incontri ottenendo 4 vittorie ed un pareggio. Arteta non avrà a disposizione Nelson per infortunio.

Dove vedere Bournemouth-Arsenal

La sfida al Vitality Stadium di sabato 20 agosto 2022 alle ore 18.30 sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Football, canale 203 di Sky. Anche quest’anno Sky ha i diritti per la trasmissione per le gare di Premier League.

Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.