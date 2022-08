DOVE VEDERE TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON – PREMIER LEAGUE

La Premier League è giunta già alla terza giornata di campionato. Il match lounge di domenica 21 agosto 2022 alle ore 13.30 sarà Tottenham-Wolverhamton. La gara al Tottenham Hotspur Stadium verrà arbitrato da S. Hooper.

Il Tottenham arriva da un pareggio importante in trasferta contro il Chelsea. Il match di esordio, contro il Southampton, è stato vinto dagli Spurs per 4-1. Per la gara di sabato Antonio Conte dovrà fare a meno di Romero e Skipp, entrambi per infortunio.

Il Woverhampton ha conquistato l’unico punto in seguito al pareggio ottenuto contro il Fulham (0-0) nella seconda giornata. Per i Cottagers l’esordio è stato amaro, sconfitta (2-1) contro il Leeds.

Dove vedere Tottenham-Wolverhamton

La sfida al Tottenham Spurs Stadium tra Tottenham-Wolverhamton di sabato 20 agosto 2022 alle ore 13.30 sarà trasmessa da Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica) e su Sky Sport 4K (canale 213 per gli utenti abilitati su Sky Q via satellite). Il match sarà visibile in live streaming sull’app del servizio Sky Go.

La sfida potrà essere seguita anche attraverso NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione di tutte le gare di calcio internazionale a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.