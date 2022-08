Dove vedere Clermont-PSG, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE CLERMONT-PSG – LIGUE 1 –

Riparte la Ligue 1 e il Paris Saint-Germain cercherà di portare a casa più vittorie possibili per aggiudicarsi il campionato e non solo. I parigini nella prima uscita affronteranno il Clermont in trasferta, sabato 6 agosto ore 21. Match arbitrato da Stinat J. allo Stadio Gabriel Montpied.

Il Clermont, che milita in Ligue 1 dal 2021, la scorsa stagione è riuscito a salvarsi proprio per un pelo. Quest’anno i rossoblù proveranno a fare di meglio, sicuramente non sarà semplice considerando che la prima uscita sarà contro i campioni del PSG.

Il PSG guidato da Galtier reduci dalla vittoria della Supercoppa di Francia contro il Nantes per 4-0 proveranno a portare a casa i primi tre punti stagionali a sfavore del Clermont.

I precedenti tra le due formazioni sono 2: entrambi vinti dai parigini.

Dove vedere Clermont-PSG

La sfida Clermont-PSG sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Ligue 1, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre).

Il match allo Stadio Gabriel Montpied verrà trasmesso anche in diretta streaming tramite Sky Go, da vedere attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Probabili formazioni

CLERMONT (4-2-3-1): Diaw; Mendy, Ogier, Seidu, Wieteska; Gonalons, Gastien; Allevinah, Khaoui, Dossou; Andric. All. Gastien

PSG (3-4-3): G. Donnarumma; Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Mbappé, Messi, Neymar. All. Galtier