Dove vedere Tottenham-Southampton, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE TOTTENHAM-SOUTHAMPTON – PREMIER LEAGUE –

La Premier League prende il via con la nuova stagione, e gli Spurs, guidati da Antonio Conte, esordiranno contro il Southampton sabato 6 agosto 2022 alle ore 16. Match arbitrato da A. Marriner.

Il Tottenham, che nella scorsa stagione è riuscito a qualificarsi per la Champions League, in questa stagione cercherà di alzare l’asticella e provare a dare filo da torcere ai big. Antonio Conto dovrà fare a meno di Richarlison (squalificato) e Skipp (infortunato).

Il Southampton che nella scorsa stagione è riuscito a non retrocedere, ha come obiettivo di non retrocedere neanche alla fine di questa stagione. L’ultima volta sul campo degli Spurs è finita 3-2 per i Santi. Hasenhuttl proverà a spingere i suoi alla vittoria e sbalordire i pronostici dei bookmakers.

I precedenti tra le due squadre sono 10: 5 vittorie per il Tottenham, 3 per il Southampton e 2 pareggi

Dove vedere Tottenham-Southampton

Tottenham-Southampton, prima gara per Antonio Conte nella nuova Premier League, verrà trasmessa in diretta tv da Sky, che detiene i diritti del torneo: il match è visibile su Sky Sport Football, canale 203 del satellite.

Il match degli Spurs è disponibile anche in diretta streaming grazie a Sky Go. La gara sarà visibile sia sui dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Non solo anche su Now è possibile vedere il match.

Probabili formazioni Tottenham-Southampton

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son

SOUTHAMPTON (4-4-1-1): Bazunu; Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Perraud; S Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi; Aribo; Adams