Dove vedere Empoli-Spal, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE EMPOLI-SPAL – COPPA ITALIA

Il 6 agosto 2022 alle ore 21 andrà in scena Empoli-Spal, gara valida per le sfide ad eliminazione diretta di Coppa Italia.

L’Empoli, con il neo allenatore, Zanetti, reduce dall’esperienza con il Venezia, si prepara ad affrontare una nuova stagione nel campionato cadetto. I toscani hanno iniziato bene questa fase di preparazione, l’ultimo match è quello contro i greci del Pafos, vinto per 2-1, in gol Destro e Haas.

La SPAL con l’ambizione di tornare tra le zone alte della Serie B, in panchina è stato confermato Roberto Venturato, la società ha puntato su un buon mercato, tra cui Andrea La Mantia proprio dell’Empoli.

La vincente tra Empoli e Spal affronterà una tra Genoa e Benevento nel prossimo turno.

Dove vedere Empoli-Spal

La sfida Empoli-Spal verrà trasmessa in diretta e in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Per seguire in diretta streaming la gara del Castellani basterà collegarsi al sito di Sportmediaset o accedere al portale Mediaset Infinity. Di quest’ultima sarà possibile scaricare anche la relativa app su dispositivi mobili.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi: Stulac, Marin, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Destro. All. Zanetti.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Almici, Celia, Esposito, Varnier; Arena, Murgia, Mancosu; Finotto; Zanellato, La Mantia. All. Venturato