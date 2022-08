Dove vedere Everton-Chelsea, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE EVERTON-CHELSEA – PREMIER LEAGUE –

Al Goodison Park di Liverpool si gioca la prima di campionato tra Everton e Chelsea. Il match andrà in scena sabato 6 agosto 2022 alle ore 18.30, arbitro Pawson.

L’Everton guidato dall’ex storico dei Blues, Frank Lampard, proverà a mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Tuchel. Non sarà semplice affrontare gli avversari considerando le numerose assenze già dal primo match.

Il Chelsea proverà a contrastare le altre big per tutta la stagione e provare ad aggiudicarsi il titolo a fine stagione. La prima uscita non sarà semplice anche se i pronostici ed i precedenti sono a favore dei Blues.

I precedenti tra le due squadre contano 51 vittorie del Chelsea, 37 dell’Everton e 44 pareggi.

Dove vedere Everton-Chelsea

La partita Everton-Chelsea è stata selezionata come il primo scontro di Saturday Night Football della stagione e sarà trasmessa in diretta su Sky Sports Premier League e Sky Sports Main Event.

Il match potrà essere seguito in streaming grazie a Sky Go. La gara sarà visibile sia sui dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Non solo anche su Now è possibile vedere il match.