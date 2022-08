DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE

La quarta giornata di Premier League prevede la sfida Manchester City-Crystal Palace, sabato 27 agosto 2022 ore 16. Il match all’Ethiad Stadium di Manchester verrà arbitrato da G.Scott.

Il Manchester City arriva da un doppio pareggio, entrambi per 3-3: uno in campionato, contro il Newcastle ed uno in amichevole contro il Barcellona. La sfida contro le Aquile non sarà facile, considerando che hanno iniziato bene la stagione. Pep Guardiola dovrà fare a meno di Mendy e Laporte.

Il Crystal Palace sta gestendo alla meglio questo inizio stagione. Dopo tre gare, gli uomini di Patrick Vieira hanno ottenuto 1 vittoria, una sconfitta ed un pareggio. Inoltre le Aquile arrivano da un’importante vittoria (2-0) contro l’Oxford Utd, gara valida per l’EFL Cup, anche se contro i Citizens non sarà per niente facile.

Negli ultimi 31 precedenti, 19 sono state le vittorie dei Citizens, 6 i pareggi e 6 le vittorie del Crystal Palace.

Dove vedere Manchester City-Crystal Palace

La sfida tra City e Crystal Palace, prevista per sabato 27 agosto 2022 ore 16, verrà trasmessa sui canali di Sky, nello specifico su Sky Sport Calcio.

Inoltre, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Un’altra modalità è quella di NOW, servizio streaming on demand di Sky, con l’acquisto di uno dei pacchetti che include il meglio del calcio.

Probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Bernardo Silva, Foden, Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Guaita, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Schlupp, Doucoure, Ayew, Eze, Zaha, Edouard. Allenatore: Patrick Vieira