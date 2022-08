DOVE VEDERE MONZA-UDINESE – SERIE A –

La terza giornata di Serie A si apre con l’anticipo pomeridiano tra Monza-Udinese, previsto per venerdì 26 agosto 2022 ore 18,30. La sfida al Brianteo di Monza verrà arbitrata dall’arbitro Di Bello.

Il Monza è il fanalino di coda della Serie A dopo due giornate; i brianzoli non hanno racimolato neanche un punto, quota zero. La sfida contro i friulani potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare rotta dopo il 4-0 contro il Napoli ed il 2-1 contro il Torino.

L’Udinese, dopo l’amaro esordio contro i Campioni d’Italia (4-2) hanno ottenuto un pareggio contro la Salernitana nella seconda giornata di campionato. Contro il Monza sarà una sfida interessante, per entrambe le compagini.

Gli ultimi due precedenti, Serie B, sono terminati entrambi 0-0; in Serie A le due formazioni non si incontrano da 33 anni, gara terminata 0-0 a Monza.

Dove vedere Monza-Udinese

Il match Monza-Udinese di venerdì 26 agosto 2022 ore 18.30 verrà trasmesso in esclusiva sui canali di DAZN (Clicca qui per abbonarti).

In live streaming, la partita sarà disponibile sull’app di Dazn, disponibile per pc e smartphone come quelle di Sky Go e Now Tv.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Sottil