DOVE VEDERE NOTTINGHAM-TOTTENHAM

La quarta giornata di Premier League vedrà il Tottenham di Antonio Conte giocare in trasferta contro il Nottingham. La sfida al City Ground andrà in scena domenica 28 agosto 2022 ore 17.30 e verrà arbitrata da C. Pawson.

Il Nottingham, dopo l’amaro esordio contro il Newcastle (2-0), ha vinto contro il West Ham e pareggiato contro l’Everton. Contro il Tottenham, i Reds proveranno a non fermare la striscia positiva degli ultimi incontri. Colback, Richards e Niakhate non saranno disponibili per il tecnico Steve Cooper, per infortunio.

Il Tottenham ha iniziato alla grande il campionato, 2 vittorie ed un pareggio, quest’ultimo non di poco conto considerando che l’avversario era il Chelsea. Antonio Conte ha grandi ambizioni e non saranno semplici i prossimi 90 minuti per i Reds.

I precedenti tra Spurs e Forests sono 12: 2 pareggi e 5 vittorie a testa.

Dove vedere Nottingham-Tottenham

La partita Nottingham-Tottenham con fischio d’inizio previsto per domenica 28 agosto 2022 ore 17.30, verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Inoltre, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Un’altra modalità è quella di NOW, servizio streaming on demand di Sky, con l’acquisto di uno dei pacchetti che include il meglio del calcio.

Probabili formazioni

Nottingham (5-3-2): Henderson; Neko Williams, Cook, McKenna,Worral, Toffolo; O’brien, Colback, Lingard; Jonhson, Awoniyi.

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Lenglet, Sanchez, Dier; Emerson Royal, Hojbjerg, Nemtancur, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.