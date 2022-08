DOVE VEDERE TOLOSA-PSG – LIGUE 1 –

La quinta giornata della Ligue 1 si chiude con il match Tolosa-PSG, gara prevista per mercoledì 31 agosto 2022 ore 21.

Il Tolosa arriva alla sfida contro i parigini con la sconfitta sulle spalle, quella contro il Nantes per 3-1. I Viola, in questo avvio di campionato, oltre alla sconfitta contro il Nantes hanno ottenuto due pareggi ed una vittoria. Al momento sono al decimo posto in classifica con 5 punti. Sylla, Healey, Restes sono i tre giocatori sui quali non potrà contare l’allenatore Montanier per la sfida di mercoledì.

Il PSG era partito a vele spiegate e dopo 3 gare con altrettanti successi, ha dovuto frenare contro il Monaco. Soltanto un pareggio (1-1) nell’ultima giornata di campionato. I parigini sono pronti a riprendere la corsa contro i Viola non faranno sconti. Icardi, Draxler, Pembele e Gueye non saranno a disposizione del tecnico Galtier.

I precedenti dal 1990 ad oggi sono 25: 12 vittorie del PSG, 10 del Tolosa e 3 pareggi.

Dove vedere Tolosa-PSG

La sfida allo Stadio Municipal tra Tolosa-PSG prevista per mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 21 verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky. L’incontro sarà trasmesso dal canale 254 di Sky.

Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.

Probabili formazioni

Tolosa (4-2-3-1): Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Spierings, Van Den Boomen; Aboukhlal, Dejaegere, Ratao

Allenatore: Philippe Montanier

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Mendes, Verratti, Sanches, Hakimi; Neymar, Mbappè, Messi

Allenatore: Christophe Galtier