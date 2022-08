Dove vedere West Ham-Manchester City, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE WEST HAM-MANCHESTER CITY – PREMIER LEAGUE –

I campioni in carica della Premier League affronteranno il West Ham in trasferta come primo match stagionale. La gara al London Stadium si giocherà domenica 7 agosto alle ore 17.30, arbitrata da M. Oliver.

Il West Ham si è preparato per una grande stagione, quest’anno con la maglia degli Hammers vedremo anche l’italiano Scamacca, acquistato pochi giorni fa dagli inglesi. Atteso esordio per lui.

Il Manchester City si appresta ad iniziare una nuova stagione di grandi successi. Guardiola non ha intenzione di abbassare la guardia e, dopo aver perso il primo trofeo stagionale, la Supercoppa inglese contro il Liverpool, spera di non rivedere sconfitte per lungo tempo.

Dove vedere West Ham-Manchester City

Il match West Ham-Manchester City sarà trasmesso in esclusiva sui canali di Sky. Si potrà guardare la sfida su Sky Sport Uno, canale 201.

Non solo, è possibile seguire la partita di Premier League tramite Sky Go, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone o tablet o usufruibile da pc fisso. Una volta fatto accesso basterà cliccare sull’evento in questione per vederlo.

Probabili formazioni West Ham-Manchester City

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Benrahma, Fornals, Bowen; Antonio. All. Moyes.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Haaland, Grealish. All Guardiola.