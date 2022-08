Il Milan annuncia Charles De Ketelaere: le prime parole del belga

Nuovo colpo di Maldini e del Milan. Un’operazione di mercato che sembrava impossibile, alla fine i rossoneri ci sono riusciti: il Milan annuncia Charles De Ketelaere sul proprio sito ufficiale con un comunicato.

Il Milan annuncia Charles De Keteleare

Il giovane belga è atterrato la scorsa notte a Milano, in seguito alle visite mediche e l’idoneità sportiva, ha poi firmato il contratto con la società Campione d’Italia. Tutto liscio per il trequartista che dà alla rosa del Diavolo ulteriore qualità. Per lui la maglia numero 90.

Il comunicato ufficiale sul sito del Milan: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l’esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol”.

Il giocatore già da domani mattina sarà a disposizione di Stefano Pioli. De Ketekaere potrebbe prendere parte già alla prossima partita del Milan, l’amichevole contro il Vicenza sabato 6 agosto.

Le prime parole del belga dopo la firma

Subito dopo l’annuncio, ecco le prime parole del giocatore: “Non sapevo come reagire. Dicono che non si può nemmeno immaginare cosa voglia dire far parte del Milan prima di essere qui, sentire il calore dei tifosi e vedere l’ambiente. La passione è incredibile”.