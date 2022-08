Milan su Diallo, uno dei pupilli del PSG il nuovo obiettivo

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la propria rete difensiva, nelle ultime ore spunta la notizia di un nuovo interesse: Milan su Diallo, uno dei pupilli del PSG.

Milan su Diallo, l’alternativa si chiama Tanganga

I rossoneri hanno puntato il giovane difensore centrale dei francesi già da un po’, il quale cerca più spazio, ma non riesce ad averne. Questo il punto a favore di Maldini e il resto dello staff lombardo.

Abdou Diallo, classe 1996, ha da poco spento le 26 candeline, difensore centrale francese naturalizzato senegalese.

Abdou è stato campione d’Africa nel 2022 e attualmente milita tra le stelle del Paris Saint-Germain (2019).

Forte fisicamente, ottima visione di gioco, qualità che gli permette di essere impiegato anche come mediano, Diallo è anche un bravo terzino sinistro. Un giocatore che nella rosa di Stefano Pioli porterebbe grande qualità.

I francesi oppongono resistenza, non hanno intenzione di lasciar partire il loro pupillo, nonostante sia poco utilizzato, mentre i rossoneri spingono per la trattativa.

I rossoneri hanno in canna già un altro colpo se non dovesse andare in porto l’idea Diallo. L’alternativa si chiama Japhet Tanganga, 23 anni, in forza al Tottenham Hotspur. Il ventaglio delle possibilità continuerà a fornire più nomi, così gli uomini di Pioli potranno dare una scossa al resto della finestra di mercato estiva. Nel frattempo, Abdou Diallo attenderà la sua occasione per passare al Milan da Parigi.