Infortunio Szczesny, Allegri perde un altro giocatore: ecco i tempi di recupero

Brutte notizie alla Juventus, infortunio Szczesny, out 20 giorni, Allegri perde un altro giocatore in vista della prima di campionato. Il portiere salterà la sfida prevista per domenica 15 agosto contro il Sassuolo.

Infortunio Szczesny, out 20 giorni

Non sono buone le notizie per Max Allegri, il tecnico perde anche il primo portiere. L’estremo difensore polacco infatti, dopo essersi sottoposto a degli esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Per lui 20 giorni di stop e dunque out sicuramente con Sassuolo, Sampdoria e Roma e probabilmente anche contro lo Spezia.

Al suo posto, tra i pali, ci sarà il secondo portiere, Mattia Perin, pronto a sostituire il polacco. La notizia dell’infortunio arriva direttamente dai canali bianconeri con un comunicato ufficiale: “Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica”.

La Juventus al momento conta già diversi giocatori ai box, Szczesny si unisce a Paul Pogba, Aké, McKennie, Kajo Jorge, Federico Chiesa.