Novità sul fronte Inter-Akanji, a parlare del futuro è lo stesso giocatore.

Il 27enne vuole l’Inter e lo ha ribadito al Borussia Dortmund.

Inter-Akanji: “Voglio l’Inter”

Il difensore sembra avere le idee chiare: “Sin qui rifiutato, ma prima rinnovo con il Borussia Dortmund, poi vado all’Inter”. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport. Akinji è stato proposto dal club tedesco per approdare subito in prestito all’Inter. I gialloneri vogliono 20 milioni per il difensore ma il club lombardo, considerando che il giocatore andrà in scadenza a giugno 2023, chiede di abbassare le pretese. Akanji a questo punto potrebbe rinnovare per un solo anno per poi trasferirsi all’Inter in prestito con diritto di riscatto entro fine agosto: in questo caso il giocatore verrebbe accontentato sulla nuova destinazione.

Con questa soluzione ci sarebbe un vantaggio per tutti. Intanto a Milano avrebbero una formula di loro gradimento, mentre i tedeschi avrebbero tempo sino a giugno del 2024 per cercare di ricavarne anche dal punto di vista economico per la cessione a titolo definitivo del giocatore.

L’alternativa ad Akanji, nel caso non dovesse andare in porto la trattativa, sembra essere Francesco Acerbi. I prossimi giorni saranno decisivi per concludere tutto, anche in vista della chiusura del mercato estivo.