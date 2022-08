L’Inter potrebbe dire addio a Dumfries, ma soltanto se dovesse arrivare un club disposto a mettere sul tavolo la cifra richiesta dai nerazzurri. Intanto si pensa anche al futuro all’Inter, Odrizola o Castagne per il dopo-Dumfries, così come riporta GdS. Per l’olandese il futuro a Milano, così come per Skriniar, è ancora incerto.

Inter, Odrizola o Castagne per il dopo-Dumfries

Nel caso in cui dovessero arrivare circa 50 milioni di euro, ovvero la richiesta del club lombardo per il cartellino dell’olandese, ecco che Marotta e Ausilio sarebbero obbligati a muoversi di conseguenza trovando un ulteriore esterno a destra da aggiungere a Bellanova e Darmian.

Le due alternative sono: Alvaro Odriozola del Real Madrid (reduce da una stagione con la Fiorentina), che potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito, e l’ex Atalanta Timothy Castagne, oggi in forza al Leicester.

Entrambi gli esterni sarebbero pronti a lasciare Leicester e Real Madrid dopo l’eventuale trasferimento di Dumfries in Premier League. Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci di un passaggio dell’olandese in Inghilterra. Secondo il quotidiano, per l’olandese si sarebbero fatti avanti Manchester United e Chelsea. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Intanto, in attesa di un’offerta, i nerazzurri pensano al futuro.