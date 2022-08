La Roma torna sul mercato, Grillitsch nel mirino dei giallorossi dopo il brutto infortunio a Wijnaldum. La tibia destra fratturata costringe il giocatore a portare il gesso per un bel po’, in attesa di decidere se operare o no.

La Roma torna sul mercato: Grillitsch nel mirino

L’infortunio a Grillitsch richiede lunghi tempi per la guarigione, d’altronde non è ancora deciso se ci sarà un’operazione o no. La Nazionale olandese e il PSG (Wijnaldum è in prestito) sono d’accordo per procedere con l’intervento, i giallorossi temporeggiano. La decisione di prendere tempo, prima di procedere con l’intervento, è dei Friedkin; vogliono aspettare il parere del suo ortopedico di fiducia, il professor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz, consulente del club romano.

Considerando che il rientro dell’olandese è previsto per dopo il mondiale, la società capitolina è costretta a tornare sul mercato. L’idea è Grillitsch, svincolato dall’Hoffenheim e che non ha trovato l’accordo con il Birmingham. Un giocatore dalle grandi doti che potrebbe fare comodo allo Special One.

Ma non è finita qui, in realtà piace anche un altro giocatore ai romani, Lukic. A differenza di Grillitsch, che si è svincolato, il granata è stato reintegrato da Juric dopo aver cercato la rottura.