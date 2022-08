Juve-Kostic, è fatta: il serbo oggi sarà a Torino

Era da tempo nell’aria, adesso è certezza: Juve-Kostic è fatta. L’operazione di mercato tanto attesa è andata in porto, il serbo oggi sarà a Torino per visite mediche e firma del contratto così come riporta Gazzetta dello Sport.

Juve-Kostic, è fatta: 16 milioni, bonus inclusi

La Vecchia Signora ha ceduto alle condizioni stabilite dai tedeschi; l’Eintracht Francoforte non ha fatto sconti per Kostic. Affare da 16-17 milioni di euro. Il giocatore domani non è stato convocato per la partita di Supercoppa europea contro il Real Madrid. Il prossimo volo per Torino porterà il serbo, classe 1992 a Torino, per lui è previsto un triennale da 3,5 milioni a stagione.

Al suo arrivo previste le visite mediche di rito e poi firma sul contratto. Allegri avrà a disposizione il giocatore fin dalla prima di campionato (15 agosto contro il Sassuolo).

Non è una novità per Kostic la voglia di giocare in Serie A. L’estate scorsa sembrava a un passo dalla Lazio, poi non se ne fece nulla per via di una mail sbagliata a 24 ore dalla chiusura del mercato. Giocare in Serie A era da tempo uno dei suoi principali obiettivi, adesso lo farà con indosso la maglia della Juventus. Il West Ham era interessato e aveva fatto un’offerta interessante ai tedeschi, ma la volontà del giocatore ha decretato il passaggio alla Juve.