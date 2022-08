Serie A, la classifica dei tifosi: ecco quanti ne ha ogni club italiano

Calcio e finanza, in seguito ai dati raccolti da Sponsor Value di Stage Up e Ipsos, ha riportato, per la Serie A, la classifica dei tifosi. Ogni club italiano ne ha migliaia, ma quanti ne sono realmente per ogni club? Segue una classifica dettagliata.

Serie A, la classifica dei tifosi

La Serie A conta venti club, ognuno con la propria tifoseria che, dopo le restrizioni da Covid-19, finalmente hanno potuto ripopolare gli stadi di tutta Italia. Ma quanti tifosi ha ogni club italiano?

Al ventesimo posto troviamo l’Empoli che conta 48 mila tifosi; al 19° posto c’è invece lo Spezia con 67 mila persone; in egual numero ne ha la Cremonese che si piazza in 18esima posizione. Il Sassuolo, piazzato al 17esimo posto ne conta 77 mila; subito dopo troviamo la Salernitana che, nonostante sia al 16° posto ne ha circa il doppio del Sassuolo, ben 135 mila.

I friulani dell’Udinese ne contano 179 mila, mentre la neo promossa in Serie A, il Lecce, ne conta 180 mila. L’altra neo promossa, il Monza, ha un seguito di 190 mila tifosi, mentre il Verona quasi 200 mila, nello specifico 196 mila. Infine, fuori dalla top 10 troviamo la Sampdoria con 242.000 tifosi. Ecco la top 10.

Top 10 tifosi Serie A

10. Sampdoria 242.000

10. Bologna 310.000

9. Atalanta 314.000

8. Torino 450.000

7. Lazio 520.000

6. Fiorentina 621.000

5. Roma 1.818.000

4. Napoli 2.636.000

3. Inter 3.919.000

2. Milan 4.167.000

1. Juventus 8.056.000

I bianconeri sono al primo posto con circa il doppio dei tifosi rispetto al Milan che è in seconda posizione.