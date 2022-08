Juve-Kostic, il giocatore è arrivato a Torino: a breve visite e firma

La Vecchia Signora non si ferma, continua con un mercato scatenato, è fatta anche per Juve-Kostic, il giocatore è arrivato a Torino. Adesso è il momento delle visite mediche per poi pensare alla firma sul contratto. La Juve e il giocatore hanno trovato l’intesa giusta.

Juve-Kostic, il giocatore è arrivato a Torino

Sembrava un’operazione difficile e sempre più lontana, soprattutto perché oltre agli intoppi burocratici, c’era anche la minaccia West Ham per Kostic. Ma dopo aver superato le difficoltà e aver messo a punto gli ultimi dettagli, il giocatore è partito alla volta di Torino. Filip Kostic è sbarcato in Italia in mattinata e sono subito partite le operazioni di rito per farlo diventare un giocatore bianconero a tutti gli effetti. In questo modo il 28enne sarà subito a disposizione di Allegri.

Kosti è già al JMedical, poi in sede firmerà il contratto con la sua nuova squadra. Per lui pronto un contratto triennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. La Juventus verserà nelle casse dell’Eintracht una somma complessiva di 17 milioni di euro.

Senza alcun intoppo, Kostic andrà subito a prendere postazione sul campo fin dalla prima di campionato.

Il calciatore serbo andrà a coprire il suo ruolo sulla fascia sinistra, molto probabilmente già nel primo match di Serie A contro il Sassuolo, domenica 15 agosto 2022 alle ore 20.45.