L’accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain per Leandro Paredes è in via di definizione, ma è praticamente fatta per il trasferimento a Torino del centrocampista di origini argentine. Juve-Paredes è questione di ore

Juve-Paredes, l’accordo c’è

Ovviamente vanno ancora limati gli ultimi accordi, ma domani può essere la giornata giusta per l’arrivo del giocatore a Torino. Le mediazioni, per l’affare sulla linea Parigi-Torino, hanno lavorato anche nelle ultime ore per limare i dettagli di un affare al centro dei progetti bianconeri già da diversi mesi. Infatto, il direttore sportivo Federico Cherubini, fin dalla primavera aveva avviato i contatti. Non hanno mai mollato a Torino, neanche quando i parigini hanno chiesto 20 milioni di euro.

Prima della fine di questa sessione di mercato l’ex di Roma e Empoli diventerà juventino. Il suo arrivo è concordato mediante un prestito con diritto di riscatto trasformabile in “obbligo” al raggiungimento di determinate condizioni.

Paredes arriverà alla Continassa per dare qualità al gioco di Allegri, soprattutto a centrocampo. L’argentino, nato come trequartista, si è poi evoluto in un ottimo costruttore del gioco. Il 28enne è bravo a recuperare palloni, così come per il possesso palla. Nel centrocampo della formazione di Max Allegri farà da regista e aiuterà i bianconeri ad avere maggiore qualità.