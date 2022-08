Juve su Kostic, assalto finale per il giocatore dell’Eintracht

La Juventus non ha ancora concluso il mercato estivo; nel mirino da tempo c’è un giocatore dell’Eintracht Francoforte. È appena partito l’assalto finale, Juve su Kostic per portare a Torino uno degli esterni più talentuosi d’Europa.

Juve su Kostic, continua l’insidia West Ham

Una forte accelerata nelle ultime ore da parte della Vecchia Signora per portare alla Continassa il serbo e completare il centrocampo. Il giocatore era molto vicino al West Ham, ma sembra voler temporeggiare, aspettando l’offerta finale della Juve. Con Chiesa ancora ai box per qualche mese e Pogba in terapia per almeno un mese e mezzo, l’accelerata per Kostic è obbligatoria.

La scadenza del contratto del giocatore è nel 2023, cosa che consente di mantenere le offerte a livelli non altissimi. Gli inglesi, però, hanno messo sul piatto quasi 13-14 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre la Juventus non vorrebbe discostarsi oltre i 10 milioni di euro. Mentre l’ingaggio arriverebbe tra i 2,5-3 milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, ma utili, perché con Kostic ai lati la Juve andrebbe ad alzare l’asticella del proprio valore. L’idea di Allegri è che con Angel Di Maria a destra e Kostic a sinistra la quantità di assist all’indirizzo di Dusan Vlahovic possa giungere a livelli altissimi.