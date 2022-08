La Juve ci prova con Depay: l’olandese ha chiesto la cessione al Barça

Menphis Depay ha chiesto al Barcellona di essere ceduto, i blaugrana non hanno ancora intenzione di “liberarlo”, ma secondo il quotidiano Sport, l’olandese è già lontano, almeno con la testa. La Juve ci prova con Depay già da diverso tempo, l’attaccante piace molto ad Allegri.

La Juve ci prova con Depay, il Barça chiede 20 milioni

Il giocatore olandese, classe 1994, come riportato da Sport, sarebbe rimasto deluso dal trattamento ricevuto dai catalani: un anno fa aveva fatto sforzi notevoli pur di vestire la maglia del Barcellona, mentre oggi è sulla lista dei partenti a parametro zero (come richiesto dallo stesso), ma il Barça non ha intenzione di lasciarlo andare così, chiede 20 milioni di euro.

La Juve è interessata già da diversi anni, gli spagnoli sarebbero felici di cederlo ai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ma al momento sembra che Depay non voglia partire per l’Italia. I piemontesi continuano a fare tentativi, così come il Borussia Dortmund.

I tedeschi avrebbero chiesto informazioni per portarlo in Bundesliga. I gialloneri infatti stanno affrontando una difficile situazione in attacco a pochi giorni dall’inizio del campionato, con Haaland venduto al City e il sostituto, Haller, al quale è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli.