La brutta prestazione della Juventus è colpa di Allegri o delle assenze, da che parte state?

La Juventus non ingrana la quarta marcia, dopo le tre reti rifilate al Sassuolo nella prima giornata di campionato non arriva la quarta rete e non arriva nemmeno la prestazione. Scialbo 0-0 ieri sera contro la Sampdoria, che a conti fatti è stata anche più pericolosa della Juventus con la traversa colpita nel primo tempo. Ma oltre al risultato è la prestazione a spaventare, i bianconeri non sono mai stati padroni del gioco, mai incisivi e veloci, ma lenti e impacciati e soprattutto sono sembrati senza una vera e propria identità di gioco. Le attenuanti ci sono, eccome se ci sono, ma sono davvero superiori al non gioco?

La Juventus non decolla, Allegri ci mette del suo?

Massimiliano Allegri è stato ed è un grandissimo allenatore, un vincente, il curriculum parla chiaro. Ma in questo suo ritorno alla Juventus è stato il non gioco a colpire più del pragmatismo che lo aveva contraddistinto in passato. Non è bastato acquistare un centravanti come Vlahovic in grado di fare reparto da solo e segnare a ripetizione, se mal servito o addirittura estraneo al gioco è difficile anche per lui. In questo momento la Juventus è in difficoltà sotto il punto di vista degli infortuni, l’ultimo quello di Bonucci regista difensivo e poco prima quello di un già ispirato Di Maria, oltre a quelli che già conosciamo, ma questo basta per non dare le “colpe” al mister? Forse siamo metà e metà o forse una squadra come la Juventus allenata da un mister di livello come Allegri ha il dovere di avere un gioco, al di la degli interpreti. Voi come la pensate?