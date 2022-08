Buone notizie per la Juventus, quando rientra Di Maria è stato stabilito: oggi, intanto, il giocatore è tornato completamente a disposizione di Max Allegri.

Juventus, quando rientra Di Maria: sicuro contro il PSG

Nonostante ieri, durante l’allenamento quotidiano, l’argentino sia tornato in gruppo per il training, molto probabilmente non sarà in campo contro lo Spezia. La gara contro i liguri si giocherà oggi, 31 agosto 2022 alle ore 20.45. Allegri proverà a far riposare il giocatore, inserendo Milik a sostegno di Vlahovic.

Imminente è anche la sfida, sicuramente più impegnativa, contro la Fiorentina, prevista per sabato pomeriggio; in questo caso Di Maria dovrebbe prendere parte alla gara.

Il tecnico della Vecchia Signora è stato molto ambiguo in conferenza stampa, Di Maria potrebbe essere lasciato più a riposo in vista della Champions, ma tutto potrebbe succedere negli ultimi minuti.

Il ritorno sul campo da titolare dovrebbe avvenire martedì 6 settembre 2022, quando la Juventus affronterà il Paris Saint-Germain in trasferta. Una gara insidiosa per i bianconeri, con Di Maria che sarà uno dei protagonisti della partita, visto che arriva proprio dal PSG; Di Maria è molto stimato a Parigi, lo scorso mese di maggio, alla fine del campionato, è stato salutato dai tifosi francesi come un vero re.