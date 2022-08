Una vera e propria bufera sul centrocampista francese della Juventus, Pogba e le rivelazioni shock del fratello Mathias.

Tutto ha inizio con 4 video pubblicati in altrettanti lingue (inglese, francese, italiano e spagnolo) con la scritta “Il mondo deve sapere, annuncio di future rivelazioni su mio fratello Paul Pogba“. Non solo rivelazioni riguardo a Paul, promette anche informazioni riguardo a Mbappé (Paris Saint-Germain) e Pimenta (procuratore del giocatore). Il video continua: “Farò rivelazioni su Pimenta, colei che oggi viene chiamata la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre, come se una madre non bastasse”.

Tutto molto strano, tra i due c’era un bel feeling, almeno con i video dove si divertivano tra balletti e risate con i due fratelli protagonisti. Adesso è rottura e, per quanto dimostrato nelle ultime ore, sembra davvero una rottura insanabile.

Bisogna capire cosa succederà nei prossimi giorni, se le “promesse” di Mathias verranno rispettate e pubblicherà quanto promesso, così come riporta anche Corriere dello Sport.

La reazione dei legali del francese

Immediata è stata la reazione dei legali del giocatore francese, i quali hanno dichiarato: “Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori commenti in relazione all’indagine in corso”.