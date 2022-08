JUVENTUS-SPEZIA – SERIE A –

Per la quarta giornata di Serie A alle ore 20.45 di oggi, 31 agosto 2022 andrà in scena Juventus-Spezia. Il match all’Allianz Stadium di Torino verrà arbitrato da A. Colombo. A partire dall’ora del fischio d’inizio, commento in diretta minuto per minuto. Seguono tutte le info sul match.

Juventus-Spezia – Commento

90’+5 Finisce qui la gara. La Juve vince 2-0

90’+3 GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Milik entra e dopo 5 minuti mette la palla in rete

90′ Il quarto uomo indica che ci saranno 5 minuti di recupero

88′ Ottimo inserimento dello Spezia, Alex Sandro spazza via la palla

86′ Doppio cambio per la Juve: Alex Sandro prende il posto di Bremer, mentre Vlahovic lascia il posto a Milik

85′ Gotti mette forze fresche in campo: Baurabia lascia spazio a Sanca, mentre Ellertsson prende il posto di Holm

84′ Occasione per la Juve! Di Maria non riesce a mettere la palla in rete

80′ Rabiot prova a lanciare Miretti, che sbaglia lo stop

STATISTICHE: a quindici minuti dalla fine il possesso palla è 51-49% per lo Spezia

77′ Holm prova ad inserirsi, Bremer riesce a fermarlo

75′ Giallo per un giocatore dello Spezia, Holm. Ha commesso un fallo su Miretti

73′ Bastoni lascia il posto a Sala

71′ Miretti ci prova da solo, tiro bloccato dalla difesa

70′ Nzola ci prova dalla distanza

69′ Gatti ferma l’azione dello Spezia, e fa ripartire l’azione della Juve con Vlahovic

STATISTICHE: Possesso palla 52-48% per la Juventus

67′ Tiro di Reca. Lo Spezia prende spazio

65′ Fallo di Danilo, punizione per gli ospiti

61′ Doppio cambio tra le file dello Spezia: Strelec al posto di Gyasi; Agudelo al posto di Kovalenko

60′ Fallo di Kostic, punizione per lo Spezia

57′ Holm ci prova dalla distanza. Bel tentativo, però finito male

55′ Doppia sostituzione per Allegri: dentro Kostic, fuori Cuadrado; Di Maria prende il posto di Kean

53′ Nzola tiro dalla distanza

52′ Gyasi ha una buona occasione, ma non riesce a concludere

49′ Fallo di Miretti, punizione per lo Spezia

47′ Conclusione potenti di Kean. Palla sopra la traversa

46′ Prende il via il secondo tempo, prima palla ai bianconeri

45’+3 Finisce il primo tempo

45′ Ci saranno 3 minuti di recupero

43′ Cambio obbligato per Allegri: entra Perin, fuori Szczesny

42′ Problemi per Szczesny: problemi alla caviglia

41′ Ci prova Nzola! Bremer blocca il tiro in porta

38′ Bourabia crossa in area, nessuno della sua squadra arriva sul pallone

37′ Angolo per lo Spezia

34′ Cuadrado manda in avanti i compagni, ma la difesa avversaria blocca l’azione

30′ Cuadrado dal corner, Vlahovic tira, ma non trova lo specchio della porta

28′ Occasione per Vlahovic, il difensore manda in angolo

24′ Bravo Kean ad inserirsi, ma nessun compagno riesce a seguirlo

22′ Gli ospiti perdono palla, i bianconeri ne approfittano subito

20′ Bella azione di Vlahovic che serve Kean, il difensore spezzino ferma tutto

STATISTICHE: dopo 20 minuti di gioco, possesso palla 60-40% per i bianconeri

18′ Gol di Gyasi, ma viene annullato per fuorigioco

17′ Cuadrado perde un pallone, ma Bremer recupera tutto

15′ Ancora la Juve con la coppia Kean-Vlahovic

12′ Punizione per i bianconeri, sulla palla Locatelli

11′ Giallo per Bastoni. Primo cartellino per un giocatore dello Spezia

10′ GOOOOOOOOOOOOOL!!! Sempre lui, DUSAN VLAHOVIC. Bianconeri in vantaggio

8′ Rabiot ci prova da fuori aria, tiro bloccato

7′ La Juve si inserisce con Rabiot, serve Vlahovic, ma viene bloccato

6′ La Juventus fa girare la palla, lo Spezia si chiude bene

5′ De Sciglio senza sosta, duelli con gli avversari in cerca dell’inserimento

3′ Fallo Juve, punizione Spezia

1′ Fischio dell’arbitro, si inizia. Prima palla allo Spezia

– Squadre sul campo, tra poco si inizia

– Tutto pronto all’Allianz Stadium

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

Probabili formazioni

JUVE (4-2-3-1): Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Miretti, Kean; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, McKennie, Fagioli, Soulé, Kostic, Di Maria, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Arthur, Pogba, Bonucci. Squalificati: –

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara; Reca, S. Bastoni, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Strelec, N’Zola. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Kovalenko, Ellertsson, Sher, Sanca. Indisponibili: Amian, Ferrer, Maldini e Verde. Squalificati: Ekdal.

ARBITRO: Colombo

Guardalinee: Scatragli – Marchi

Quarto Uomo: Valeri

Var: Nasca

Avar: Longo S.

La Juventus arriva da un importante pareggio contro la Roma. I bianconeri potevano ottenere di più ma sono stati molto spreconi. Allegri e il suo team proveranno a rimediare contro lo Spezia. Un pareggio amaro anche contro la Samp nella seconda giornata di campionato, dopo il grande esordio contro il Sassuolo (3-0). La Vecchia Signora attualmente ha 5 punti in classifica, le altre contendenti allo scudetto hanno già 2 punti di vantaggio. Intanto contro lo Spezia e per le prossime gare il tecnico toscano ha recuperato un giocatore importante come Di Maria. In attesa che l’intera rosa sia al completo.

Lo Spezia ha iniziato alla grande il campionato, vincendo contro l’Empoli (1-0) per poi perdere contro l’Inter nella seconda di campionato. L’ultimo match giocato dai liguri è quello contro il Sassuolo di qualche giorno fa, gara finita in parità (2-2). Contro i bianconeri il tecnico Gotti dovrà fare a meno di una lunga lista di giocatori: Maldini, Amian, Ferrer, Verde ed Edkal. La formazione spezzina alloggia in 13esima posizione in classifica con 4 punti.

I precedenti tra Juventus-Spezia in Serie A sono 4, tutti vinti dalla formazione piemontese.