LAZIO-INTER – FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A –

La terza giornata di campionato inizia con un big match: Inter-Lazio. Le due formazioni si incontreranno alle ore 20.45 di oggi, venerdì 26 agosto 2022, allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di gara M. Fabbri.

La Lazio ha esordito con una grande vittoria ai danni del Bologna, per poi frenare già nella seconda giornata con il pareggio contro il Torino. Diversi gli ex che oggi si ritroveranno all‘Olimpico, primo su tutti Simone Inzaghi. Sarri proverà a fermare la corazzata nerazzurra e ottenere tre punti importanti.

L’Inter arriva all’Olimpico a punteggio pieno, 6 punti ottenuti da due vittorie (Lecce e Spezia). La formazione di Inzaghi proverà a ripetersi e continuare la scalata verso lo scudetto, uno degli obiettivi principali di questa stagione. Mkhitaryan e Dalbert non saranno disponibili per il tecnico per infortunio.

Lazio-Inter, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Casale, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Luka Romero, Felipe Anderson, Cancellieri Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Martinez. A disposizione: Onana, Cordaz, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian, Asllani, Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi