Lazio-Prevedel, è fatta: domani a Roma, per visite e firma

Era da tempo nell’aria, ma oggi è ufficiale: Lazio-Prevedel, è fatta. Il giocatore sarà il nuovo portiere dei biancocelesti. Il 28enne, italiano, arriva dallo Spezia. La Lazio lo annuncerà domani in seguito alle visite mediche di rito e la firma sul contratto.

Lazio-Prevedel, è fatta

Il portiere è stata una richiesta di Sarri, l’allenatore lo ha voluto fortemente nel proprio organico. Alla fine Lotito ha ceduto e deciso di acconsentire alla richiesta del tecnico. Operazione di mercato che vede entrare nelle casse dello Spezia 2.5 milioni. I liguri avevano impostato la trattativa su questa cifra più un bonus. Per lo Spezia di Gotti, che dovrà sostituire Prevedel, arriva in porta un giocatore dalla Fiorentina: Dragowski. Al club viola vanno 2 milioni più uno di bonus e il 50% della futura rivendita.

Provedel domani mattina farà le visite mediche a Roma, mentre Dragowski effettuerà le visite con lo Spezia martedì e sarà titolare alla prima di campionato al Picco contro l’Empoli, sua ex squadra.

Per il portierone friulano è previsto un contratto di 5 anni e un ingaggio di un milione di euro a stagione.

Prevedel arriverà in capitale per sostituire Wladimiro Falcone, secondo portiere dei biancocelesti, che molto probabilmente andrà via a breve. Per lui interesse da parte del Torino.