Lecce-Inter 1-2: vittoria al cardiopalma per i nerrazzurri, gol al 95′

L’Inter inizia il campionato in trasferta, gli uomini di Inzaghi verranno ospitati dal Lecce che fa il suo esordio in Serie A dopo qualche anno di campionato cadetto. La sfida è prevista per oggi, sabato 14 agosto 2022 ore 20.45. Arbitro di gara A. Prontera.

90’+6 Finisce 1-2 al Via del Mare tra Lecce-Inter

90’+5 GOOOOOOOOOOOOLLL!!! Dumfries regala il 2-1 all’Inter

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

89′ Arriva il momento di Correa, prende il posto di Skriniar

87′ Giallo per Colombo

86′ Punzione Lecce per fallo di Barella

84′ Lukaku!!! Occasione persa per andare in gol

82′ Giallo per Blin

81′ Fallo di Dzeko, punizione per gli ospiti

79′ Grande occasione per i nerazzurri, con Lukaku che insacca, ma è in fuorigioco

76′ Banda impegna subito Handanovic, che non si lascia sorprendere

74′ Il Lecce ne cambia tre: fuori Di Francesco, dentro Banda; Hegalson al posto di Gonzalez e Listkowski al posto di Bistrovic

STATISTICHE: 6-2 i tiri per l’Inter in questa seconda frazione di gioco. 2-2 per i tiri in porta

72′ Ancora occasione per l’Inter, con Lautaro

70′ Occasionissima per l’Inter con Lukaku, palo per il belga

69′ Doppio cambio tra le file dell’Inter: Dzeko al posto di Calhanoglu; Dumfries per Darmian

67′ Sostituzione per il Lecce: esce Ceesay, entra Colombo

66′ Giallo per Darmian

65′ L’Inter ci prova con Darmian!!! Palla troppo alta

63′ Ancora occasione per il Lecce, questa volta con Bistrivic su punizione

60’Doppio cambio per Inzaghi: dentro Gosens, fuori Bastoni; Mkhitartihan prende il posto di Brozovic

55′ Fallo di Brozovic su Strafezza, giallo per il giocatore dell’Inter

49′ Il Lecce ci riprova con Strafezza, palla fuori

48′ GOOOOOOOOOOLLLL! Il Lecce trova il pareggio con Ceesay

46′ Si riprende a Lecce

STATISTICHE: possesso palla 71-29% dell’Inter

45’+4 Tutti nello spogliatoio, finisce il primo tempo

45’+3 La punizione, battuta da Bistrovic, finisce sulla barriera

45’+2 Punizione per i salentini, fallo di Dimarco

45′ Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero

41′ L’arbitro fischia una punizione per il Lecce

39′ Prima occasione per il Lecce, Strafezza ci prova

37′ Angolo per i nerazzurri

36′ Lautaro a terra, scontro con Baschirotto

32′ Giallo per Baschirotto, fallo su Lukaku

30′ Lukaku lanciato da Brozovic, ma viene fermato da un difensore

27′ Problemi per Dimarco, giocatore a terra, entrano i soccorritori

21′ Sostituzione per il Lecce, esce Cetin per un problema fisico, entra Blin

19′ Ancora lui, Barell!!! Tiro al volo, ma Falcone è pronto

16′ Ci provano Barella-Lukaku, servito il giovane italiano, ma la palla non trova la rete

10′ Gran tiro di Calhanogli, il portiere para, ma non con semplicità

7′ Laurato con un gran tiro fuori dall’area, palla fuori

4′ Inter all’attacco, ci prova Darmian

2′ GOOOOOOOOOL!!! Nerazzurri subito in vantaggio con Romelu Lukaku su assist di Darmian

1′ Si parte al Via del Mare tra Lecce-Inter

Il Lecce non avrà un esordio facile, considerando che nella prima gara dovrà affrontare l’Inter. Dopo un grande cammino in Serie B, lo scorso campionato, i salentini proveranno a lottare per la permanenza in A. Guidati da Marco Barone, inizia la nuova stagione al “Via del Mare”.

L’Inter non ha brillato questa estate, le amichevoli sono state alquanto deludenti, si spera che con la gara di campionato si possa cambiare rotta. Grande attesa per il ritorno di Lukaku, che insieme a Lautaro riporteranno l’amata armata da gol, la Lula, sul campo.

Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni. (in attesa delle ufficiali)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Prontera di Bologna

Guardalinee: Mondin e L. Rossi

Quarto uomo: Marcenaro

Var: Banti

Avar: Paganessi