Ligue 1, Dove vedere PSG-Montpellier, streaming e diretta tv: Sky o DAZN?

LIGUE 1 DOVE VEDERE PSG-MONTPELLIER

La seconda giornata di Ligue 1 prevede il primo match casalingo per i parigini, PSG-Montpellier. La sfida si giocherà il 13 agosto 2022 alle ore 21 al Parc des Princes.

Il PSG ha esordito con un 5-0 in trasferta contro il Clermont. Un buon inizio per la formazione di Galtier che quest’anno non farà sconti a nessuno. Già calda la coppia d’attacco Messi-Neymar che hanno già siglato i primi gol, per l’argentino una doppietta.

Il Montpellier ha iniziato bene la stagione, una bella vittoria casalinga contro il Troyes (3-2). Olivier dall’Oglio preparerà al meglio la sua armata per provare a fermare i parigini sul proprio campo e continuare su una scia positiva la stagione.

Ligue 1, Dove vedere PSG-Montpellier

La sfida PSG-Montpellier sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Ligue 1, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre).

La sfida al Parc des Princes verrà trasmessa anche tramite Sky Go, da vedere attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.