MILAN-BOLOGNA – FORMAZIONI UFFICIALI –

Alle 20.45 di oggi, sabato 27 agosto 2022, andrà in scena Milan-Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Milan-Bologna, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; Kasius, Vignato, Schouten, Domínguez, Cambiaso; Arnautovic, Barrow. All.: Mihajlovic.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, Diaz, Rebic, Origi.

Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic.

Squalificati: -.

Diffidati: –

Stefano Pioli dovrà rinunciare a Zlatan Ibrahimovic e Krunic, entrambi out per infortunio. Molto probabilmente il tecnico farà un cambio al centro dell’attacco dove inserirà Giroud, mentre Rebic andrà in panchina. Nel probabile 4-2-3-1 vedremo De Kaeteleare partire dal primo minuto, inserito alle spalle di Giroud al posto di Diaz.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Lucumì, Medel, Soumaoro; Lykogiannis, Schouten, Dominguez, De Silvestri; Vignato; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Bagnoli, Angeli, Sosa, Bonifazi, Kasius, Cambiaso, Amey, Mbaye, Ferguson, Aebischer, Soriano, Urbanski, Sansone, Raimondo

Indisponibili: -.

Squalificati: Orsolini

Diffidati: -.

Sinisa Mihajlovic ritrova Soumaoro dalla squalifica, che andrà a formare il trio d’attacco insieme a Medel e Bonifazi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

GUARDIALINEE: Dei Giudici e Margani

IV UOMO: Meraviglia

VAR: Nasca

AVAR: Imperiale

I precedenti tra Milan-Bologna sono 149: 38 successi felsenei, 39 pareggi, 71 vittorie dei rossoneri. A San Siro i match giocati sono 74: 18 pareggi, 13 successi dei rossoblù e 43 vittorie del Diavolo. Tanti i gol messi a segno durante i precedenti tra le due formazioni. Sono ben 237 i gol messi a segno dal Milan (137 in casa, 163 in trasferta).